La quiete dopo la tempesta: un piccolo regalo per ringraziare chi lotta in prima linea contro il nemico invisibile COVID-19

Un soggiorno gratuito in Albergo a partire da un weekend ad una settimana alle famiglie degli Operatori Sanitari che stanno combattendo il coronavirus

L’iniziativa è dell’Editore del Magazine Internazionale ORIZZONTE ITALIA che, in sintonia con il Direttore Ilio Masprone, si sta rivolgendo (via internet) a tutte le strutture alberghiere italiane alle quali propone di voler offrire a partire da Un weekend ad Una settimana di soggiorno, con gratuità totale, alle famiglie di operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19.

L’Editore, già in contatto con molte Associazioni Albergatori del Paese, promuoverà gratuitamente tutte le strutture alberghiere che aderiranno alla proposta sul sito: www.orizzonteitalia.com mentre sul prossimo cartaceo del Magazine ORIZZONTE ITALIA (distribuito nel mondo), gli albergatori aderenti saranno citati e ringraziati ufficialmente. Il nostro sito aggiornerà di volta in volta l’evoluzione dell’iniziativa.

ORIZZONTE ITALIA è il Magazine Internazionale (cartaceo e web) che da 13 Anni incentiva la Promozione e tutti i migliori Prodotti Italiani all’estero, attraverso una distribuzione canalizzata verso Paesi come la Russia, Asia e parte dell’Europa del Nord; la rivista partecipa inoltre, ogni anno, alle più prestigiose Fiere specializzate del Turismo, ed è pubblicata in lingua inglese.

Per info inviare una mail a: redazione@orizzonteitalia.com