Mascherine ai vercellesi: le strade interessate sabato

Prosegue la consegna delle mascherine donate da Carlo Olmo ai vercellesi.

Nella giornata di sabato 4 aprile, le mascherine verranno consegnate dai Volontari dal Gruppo Comunale di Protezione Civile nelle seguenti zone: via Cagna, piazza Alciati, via Pietro Lucca, via Vallotti, via Alessandro Manzoni, via Quintino Sella, via Collegio delle Orfane, via Fratelli Garrone, via Ponti, piazza Municipio, via Palazzo di Città, via San Paolo, via Lanza, via De Abate, vicolo San Vittore, corso Libertà, via Emiliano Della Motta, piazza Mazzini, via Giovenone, via Felice Monaco, vicolo Olivero, via Bruzza, Volto dei Centori, via Farini.

A cura del gruppo Alpini, invece, è prevista la distribuzione delle mascherine in via Alpi, via Failla, via Chivasso, via Varese, via Brennero, via Mucrone, via Mombarone, largo Martiri della Libertà.