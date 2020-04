La Manica delle Donne si tinge di blu per la Giornata dell'Autismo

L'Antico Ospedale si è illuminato di blu per ricordare la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si celebra il 2 aprile.

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile organizzare alcuna delle manifestazioni che, in passato, hanno coinvolto Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e amministrazione comunale. Si è potuto solamente dare un sego di vicinanza alle famiglie e alle persone che convivono con i disturbi dello spettro autistico.

"La Città di Vercelli, grazie a Dosio Music, in questa giornata ha voluto illuminare di azzurro e con il tricolore la Manica delle Donne dell'ex Ospedale - spiegano il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore ai Servizi sociali, Ketty Politi -. Non ci saranno cerimonie e non potremo vedere di persona questo bellissimo spettacolo, possiamo solo ammirarlo grazie alle fotografie che ci ha mandato Dosio Music, e rivolgere un pensiero a chi in questo periodo di emergenza Covid-19 può maggiormente accusare lo stress dovuto all’applicazione delle misure di contenimento e all’eventuale isolamento domiciliare o ospedalizzazione in caso di contagio".