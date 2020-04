Le Passeggiate nel Mistero diventano... virtuali. Il fortunato format ideato da Gian Luca Marino è ovviamente sospeso e non si sa quando sarà possibile riprenderlo nella versione originale.

Da qui l'idea: proseguiamo virtualmente sul web con le storie di fantasmi e altri misteri.

«Un modo - spiega lo scrittore Gian Luca Marino - per tenersi compagnia per qualche minuto la sera e far volare l’immaginazione e la fantasia in questi giorni difficili; un po' come avveniva durante i lunghi inverni con le veglie nelle stalle o quando, durante la guerra, gli anziani raccontavano le loro storie prima di andare a dormire».

Potete ascoltare o leggere le storie in maniera totalmente gratuita su:

Facebook: pagina Passeggiate nel Mistero - Gian Luca Marino https://www.facebook.com/<wbr></wbr>passeggiatenelmistero/

YouTube: canale Passeggiate nel Mistero - Gian Luca Marino https://www.youtube.com/<wbr></wbr>channel/<wbr></wbr>UClTyrEsEkDkdTZArEVDNfOg

Blog https://passeggiatenelmistero.<wbr></wbr>blog/