Supporto psicologico per gli operatori socio sanitari

Il Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali ha attivato una collaborazione con l’Associazione EMDR Italia, già operativa in altre occasioni sul nostro territorio, finalizzata all’intervento nelle situazioni di stress conseguenti al dilagare dell’epidemia del Coronavirus.

L’associazione EMDR Italia è una associazione senza scopo di lucro, attiva in Italia dal 1999 e molto radicata sul territorio nazionale. L’associazione è composta da una task-force di psicoterapeuti specializzati nel trattamento delle reazioni postraumatiche, il cui intervento viene realizzato, a titolo gratuito e volontario, in contesti di emergenza, al fine di svolgere un’attività di prevenzione e tutela della salute collettiva.ì

In questa prima fase operativa dell’emergenza Coronavirus a Vercelli, un’equipe di psicoterapeuti esperti EMDR si è messa a disposizione degli Operatori Socio-Sanitari impegnati a livello residenziale o domiciliare nella cura delle persone anziane e disabili della città di Vercelli e Comuni Convenzionati per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali. L’intervento è finalizzato a supportare gli operatori a riconoscere e contenere lo stress psicologico che li vede, come tutti noi, vittime ma anche soccorritori della parte più fragile dei nostri cittadini.

Per informazioni e richieste di interventi contattare i seguenti numeri: 331-5603092; 366-3460011.