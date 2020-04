Buoni spesa, si parte: 70 euro a settimana (più 20 euro per ogni altro componente della famiglia)

Buoni spesa: è pronto, sul sito del Comune il modello da scaricare per chiedere di accedere agli aiuti alimentari erogabili a famiglie le cui entrate siano venute a mancare a seguito del blocco delle attività produttive o che si siano trovate in stato di bisogno.

CLICCA QUI PER IL MODELLO

L’Amministrazione comunale di Vercelli, a seguito delle risorse stanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferite al Comune di Vercelli il 31 marzo, ha attivato l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, al fine di far fronte alla situazione di difficoltà economica legata all’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus COVID-19.

"I buoni spesa - spiega una nota firmata dal sindaco Andrea Corsaro - saranno distribuiti previa domanda al Settore Politiche Sociali il cui modello potrà essere reperito sul sito istituzionale del Comune e nel quale saranno indicati anche modalità, termini e condizioni per l’erogazione. Potranno presentare la domanda tutti coloro che si trovano nelle condizioni espressamente indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.vercelli.it. I buoni spesa saranno erogati a presentazione delle richieste e a seguito della verifica dei requisiti autocertificati".

I buoni spesa saranno assegnati in relazione al nucleo familiare per un valore settimanale di euro 70 e con un incremento di euro 20 per ogni ulteriore componente, oltre al capofamiglia e prevede anche un ulteriore incremento di euro 20 per ogni componente del nucleo familiare di età compresa tra 0 e 5 anni.

I numeri telefonici da contattare per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti sono i seguenti: 0161/596512 – 0161/596564 attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Contestualmente, il Comune ha piubblicato anche la manifestazione di interesse, rivolta alle attività commerciali, per l'acquisizione dei buoni spesa medesimi.