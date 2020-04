Coronavirus: la catena dei lutti non si ferma

Il coronavirus continua a mietere vittime, soprattutto tra le persone più anziane. E tanti centri del vercellese si trovano a dover dire addio a persone che hanno rappresentato un punto di riferimento per le famiglie e spesso anche per le comunità intere.

Così è avvenuto a Collobiano, che mercoledì ha ricevuto la notizia del decesso di Luigi Burocco, più volte consigliere comunale, vice presidente del Comitato Civico di Collobiano e, durante le feste patronali, uno degli ormai pochissimi portatori dell’effigie del Santo Patrono Giorgio. La notizia, comunicata dal sindaco Claudia Mognato, ha scosso tutto il piccolo centro: Burocco era ricoverato da qualche giorno e, al dramma del decesso, si è aggiunto lo strazio di moglie e figlie di non poter assistere il congiunto nelle sue ultime ore. Gran lavoratore, padre attento e amorevole, punto di riferimento di una piccola comunità che oggi si stringe in un abbraccio virtuale alla famiglia.

Lutto anche a Borgosesia dove un anziano concittadino, ricoverato da giorni, ha perso la propria battaglia contro il Coronavirus. “Era lo zio di uno dei miei più cari amici e collaboratori – ha detto il sindaco Paolo Tirmani, annunciando il decesso – e sono particolarmente vicino alla famiglia così come a tutti coloro che stanno combattendo questa difficile battaglia”.

Quarta vittima a Trino: si tratta di un anziano ricoverato da tempo in casa di riposo a Costanzana. “Abbiamo ricevuto la comunicazione di altre tre casi positivi di persone residenti a Trino ma domiciliate altrove – ha spiegato il sindaco Daniele Pane -, presumibilmente in case di riposo. Quindi in totale saliamo a 18 trinesi, di cui 15 effettivamente domiciliari in città. Quattro, purtroppo, i morti”.