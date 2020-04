Mascherine: ecco dove verranno consegnate venerdì

Il Comune di Vercelli rende note le zone che saranno interessate venerdì 3 aprile dalla consegna delle mascherine donate da Carlo Olmo.

I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile consegneranno in piazza Solferino, via San Cristoforo, via Asmara, via Agordat (da civico 1 a civico 25 e da civico 2 a civico 20), corso De Gregori, via XX Settembre, via Santorre di Santarosa, via Ciro Menotti, via Crosa, piazza Battisti, via Giovine Italia, via Machiavelli, largo D’Azzo, via Bazzi.

I volontari del Gruppo Alpini consegneranno in via Monviso, via Monte Bo, via Oropa, via San Pancrazio, via Pistoia, via De Rossi, via Birago, via Latina, via Dusnasi, via Vittone, via E. Ferraris, via Redipuglia, via M. Tomba, via Ortigara, via Martinetti e via Bertinetti.

Intanto è stato lo stesso Olmo a riconsegnare la mascherina a una donna a cui era stata rubata dalla buca delle lettere. Un caso, purtroppo, non unico, segno che neanche l'emergenza ferma la mano dei malintenzionati. L'invito a chi subisse un furto o lo scasso della cassetta postale è, ovviamente, di avvertire il comando della Polizia locale.