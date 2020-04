Amazon, V-Auto, Consorzio operatori commerciali Carrefour: importanti aiuti alla Cri

Riceviamo e pubblichiamo.

La Vercelli solidale, la collettività al servizio della collettività. Scusate il gioco di parole, ma non riusciamo a smettere di ringraziare chi continua ad aiutarci durante questa fase dell’emergenza Covid-19.

Anche oggi abbiamo molti ringraziamenti da fare.

Ringraziamo lo stabilimento Amazon di Vercelli che ci ha donato un importante contributo: una gift-card per effettuare acquisti di DPI e materiali che verranno usati per l’emergenza e che, oggi più che mai, sono di difficile reperimento.

Ringraziamo il Consorzio degli operatori del Centro Commerciale Carrefour di Vercelli che ci ha donato un buono spesa per generi alimentari non deperibili destinato alle famiglie in difficoltà.

Ringraziamo il Gruppo V-Auto che ci ha donato un cospicuo contributo in denaro che sommato agli altri ci permetterà di acquistare quanto in questa emergenza è più necessario ed urgente; inoltre, nel caso in cui servisse, ci metterà a disposizione alcuni dei suoi mezzi per gestire le attività a supporto della popolazione.

Non vogliamo dimenticare inoltre i cittadini vercellesi che tramite bonifici bancari postali o tramite Facebook stanno facendo da giorni donazioni al nostro Comitato.

Tutti questi gesti di generosità e di fiducia nei confronti della Croce Rossa Italiana per le sue attività, ci permetteranno di continuare a lavorare in sicurezza e di continuare a somministrare quanti più servizi possibili ai nostri concittadini.

Grazie di cuore.