Come richiedere i Buoni Spesa

"Sto ricevendo molti messaggi riguardo ai buoni spesa: da giovedì uscirà sul sito del Comune di Vercelli il modulo da compilare e le istruzioni per l'autocertificazione della richiesta". Lo comunica il sindaco Andrea Corsaro, che ricorda anche il numero telefonico da utilizzare per informazioni dirette o chiarimenti: "Il numero d'emergenza dell'assistenza sociale è 331.5603069".

In relazione alla misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, il Comune di Vercelli ha ricevuto 244mila euro da utilizzare per i buoni spesa: secondo i calcoli saranno un migliaio le famiglie che ne potranno usufruire.

Intanto, così come consentito dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, il Comune di Vercelli ha aperto un conto corrente per la raccolta di offerte da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Il conto corrente è denominato:

Comune di Vercelli – Solidarietà alimentare Covid 2019

IBAN: IT 46 R 06090 1000000000 1002308

codice BIC CRBIIT2B