"Sì alla passeggiata con i figli (vicino a casa). No al jogging"

Sì alla passeggiata con il (o i figli), purché sia nelle vicinanze di casa e vengano seguite le dovute precauzioni sanitarie. No al jogging.

Una circolare inviata dal Viminale ai Prefetti va a chiarire una questione che, in questi giorni, era stata sollevata da moltissimi genitori che vivono in abitazioni prive di cortile o giardino privato.

Nella nota si legge che "è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione". Il Viminale precisa anche che "l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging)".

Sì, dunque, alla camminata vicino a casa: un po' d'aria anche per i bambini.

Tra le altre preciazioni legate agli spostamenti, va anche segnalato che, per i genitori separati, il Governo ha ammesso gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni dall’altro genitore, oppure per condurli al proprio domicilio anche se comportano lo spostamento in un altro comune. I ogni caso, devono essere eseguiti secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.