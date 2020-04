Lutti a Gattinara e Lozzolo; due guarigioni a Borgosesia

Secondo lutto a Lozzolo, a causa del coronavirus: nella giornata di martedì è deceduta una delle persone che era ricoverata in ospedale ed era positiva al virus. A dare la notizia il sindaco del paese, Roberto Sella. Sempre martedì, a Lozzolo, una nuova persona è risultata positiva; tutto il suo nucleo famigliare e le persone più strette sono già in quarantena. Intanto, però è terminato il periodo per le due famiglie in quarantena e una persona positiva è in fase post ricovero.

Lutto anche a Gattinara, dove è mancata nel giro di pochi giorni una seconda persona ricoverata in ospedale e risultata positiva al Coronavirus sebbene già colpita da altre patologie. In città ci sono 11 casi di positività che sono seguiti – e in parte ospedalizzati. “Ho sentito le famiglie e le condizioni stanno migliorando”.

Una persona domiciliata a Lenta è positiva ed è a casa in quarantena con la famiglia.

Salendo verso la Valsesia, Serravalle conta 11 persone positive: in parte sono in quarantena a casa ma qualcuno è ricoverato in ospedale.

Una buona notizia da Borgosesia, dove salgono a tre i residenti viroloicamente guariti da Covid 19 (due comunicati proprio martedì), anche se, in giornata è arrivata la comunicazione di un nuovo tampone positivo.

Sei i casi positivi a Varallo, dove non ci sono state variazioni.