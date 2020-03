Gattinara, i droni dell'esercito controlleranno gli spostamenti

Da lunedì 6 aprile Gattinara e Lenta saranno monitorate dai droni militari che verranno utilizzati per controllare il rispetto delle disposizioni che vietano uscite non motivate e assembramenti di persone.

In particolare verranno controllate le zone collinari alla periferia di Gattinara e le zone campestri intorno ai due centri.

I droni scatteranno fotografie e le invieranno alle forze dell’ordine per procedere all'individuazione dei trasgressori: un deterrente per evitare che le persone non rispettino le disposizioni contro il Covid19.