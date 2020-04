Ritratto di signora

Oggi ci ha lasciati una Insegnante che ha formato generazioni di Vercellesi.

La professoressa Carla Zamperetti, nata Cimpanelli, era arrivata in Città nel 1973, da Como, col marito Sergio, nominato da poco Direttore del locale Consorzio Agrario, e coi figlioletti Antonio e Andrea.

Aveva accettato l’incarico di Insegnante di Materie Letterarie presso la scuola media Amedeo Avogadro di via Gioberti, dove, a metà degli anni novanta, ha concluso la sua carriera scolastica.

Io l’ho conosciuta nel 1983, quando vi fui nominata insegnante di sostegno, dopo avere svolto, per qualche anno, altri incarichi in provincia. Ero emozionata al pensiero di tornare nella scuola dove avevo studiato negli anni della mia adolescenza, ma mi sentii subito rincuorata dall’accoglienza di tanti colleghi e colleghe: tra queste, Carla.

I tuoi occhi sono limpidi come un laghetto di montagna. – Così mi disse, quando le fui presentata. Questo fu l’incipit del nostro rapporto professionale durato una decina di anni.

La scuola media Avogadro, guidata dal preside Francesco Ottino, fu per me una fucina di conoscenze, di progetti, di esperienze, di umanità in senso lato. Anni fertili, durante i quali era impossibile non corrispondere all’ansia di rinnovamento culturale che doveva interpretare, grazie ad approcci didattici nuovi e differenziati, le travolgenti trasformazioni sociali di quel periodo storico. Forse bisognerebbe ricordare più spesso, e non solo in tristi circostanze, l’opera preziosa e minuziosa di chi forma le giovani generazioni. L’aggiornamento era una pratica costante, la sperimentazione anche. Con Carla frequentai corsi di formazione a Roma, sulle nuove modalità di insegnamento della Grammatica; e ad Asiago, sul recupero delle difficoltà di lettura dei testi, un corso promosso dalla Facoltà di Psicologia di Padova. Io ero allora piuttosto “fresca” d’insegnamento, ma lei, nonostante l’esperienza non le mancasse, non si sottraeva all’ arte di apprendere.

Carla Zamperetti, che, per aver conseguito la Laurea in Lettere alla Cattolica di Milano, di sé, schermendosi, diceva: “Sono una veterana, largo ai giovani”, in realtà era sempre in prima fila quando si trattava di sostenere l’innovazione.

In veste di responsabile del Turismo Scolastico, convinta che portare l’insegnamento al di fuori delle pareti dell’aula, per fare conoscere agli studenti le bellezze artistiche e naturali dell’Italia, fosse un obiettivo umanistico della scuola dell’obbligo, dedicò tanta parte del suo lavoro ad organizzare visite d’istruzione il cui svolgimento era solo la parte finale di un percorso formativo. Cionondimeno ci si divertiva tantissimo! Docenti, allievi, personale ausiliario e spesso genitori. Ricordo le visite alle Ville Venete, al Parco nazionale d’Abruzzo, al Parco del Gran Paradiso, ma anche, vicino a noi: alla Bessa. E il tutto sempre corredato da plichi, rigorosamente articolati, sugli aspetti culturali di ciò che si sarebbe visto.

La meticolosità del suo metodo di lavoro fu per me un esempio. Ridendo, le dicevo che la sua impostazione lombarda era un incentivo per la mia indole piemontese. Dopo il mio passaggio all’Istituto Tecnico Agrario il nostro rapporto non si interruppe e si trasformò in sincera amicizia, in abituale frequentazione sempre stimolata dalla sua vivacità intellettuale e dalla sua “lombarda” attitudine ad un’affettuosità signorile, schietta e costante.

Una Signora. E non d’altri tempi.