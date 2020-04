Ottocento porzioni di pasta e risotti per le persone in difficoltà

Non si ferma la macchina della solidarietà. Nelle ultime ore, la ditta “Magni riso dal 1933” di Vicolungo ha offerto 800 porzioni di risotto e pasta di riso da destinare alle fasce deboli della popolazione.

"Ho conosciuto Stefano Magni - spiega Gian Carlo Locarni, presidente del Consiglio comunale di Vercelli - durante gli anni passati come consigliere provinciale a Novara e oggi voglio ringraziarlo per la vicinanza che ha mostrato alla nostra città".

Grazie all’immediato supporto dell’assessore Maurizio Tascini, gli alimenti sono stati consegnati alla Protezione civile di Vercelli che provvederà alla distribuzione tra le fasce più deboli della popolazione.

"Ricordo - conclude Locarni - per una gestione in linea con le misure sanitarie, qualsiasi donazione o azione di volontariato necessita un accordo telefonico preliminare con il personale addetto e colgo l’occasione per ringraziare ogni cittadino perché questa è una battaglia che solo insieme potremo vincere"