Mascherine, ecco le zone che verranno servite mercoledì

Da mercoledì 1 aprile ricomincerà la distribuzione delle mascherine donate dall’avvocato Carlo Olmo alla popolazione vercellese.

Nella mattinata, per mezzo dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, la distribuzione interesserà corso Abbiate, via Foscolo, via Petrarca, via Tasso, via Trino (tratto compreso tra il civico 1 e il civico 28), via Cavalcanti, via Aravecchia, via Cristoforo Colombo, via Viganotti e corso Duca degli Abruzzi.

Nel pomeriggio i volontari del Gruppo Alpini termineranno la distribuzione in alcune zone dove la distribuzione era già stata avviata nei giorni di sabato e domenica scorsi.

"Nella giornata di mercoledì - si legge in una nota del sindaco Andrea Corsaro - verranno distribuite, in tutto, circa 1600 confezioni da 2 mascherine ciascuna, debitamente sigillate".