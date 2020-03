Ykk a fianco dell'ospedale: donazione di 50mila euro

YKK ITALIA SPA, consociata italiana del gruppo YKK, leader mondiale nella produzione di accessori da chiusura, ha devoluto la somma di 50.000 euro all’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli a favore della lotta contro il Coronavirus.

"L’azienda - si legge in una nota - ha nella provincia di Vercelli il suo stabilimento produttivo e da sempre è sensibile al legame con il territorio in cui opera, sente ora il dovere di dare il proprio sostegno quale segno di apprezzamento e di profonda gratitudine verso l’Istituzione, ma ancor più verso gli uomini e le donne che con sacrificio, professionalità e senso del dovere, portano avanti la battaglia per la salvaguardia del bene più prezioso: la vita umana".