Serravalle: addio a Uber Croso, storico assessore e colonna del volontariato - video

Serravalle Sesia è in lutto per la morte di uno storico assessore, Uber Croso, in prima linea nell'amministrazione della città fin dai tempi di Gianluca Buonanno.

Croso, che aveva 73 anni, era ricoverato all'ospedale di Borgomanero dove è spirato nel pomeriggio di lunedì. Era uno dei 12 serravallesi positivi al Covid-19. «Uber è un amico che se ne va», ha detto il sindaco, Massimo Basso.

Croso era uno degli amministratori di più lungo corso nella cittadina valsesiana. Era molto conosciuto sia nell’ambito della socio-assistenza, sia nel campo dello sport per il suo impegno con la Serravalle e infatti sono state moltissime le attestazioni di lutto condivise sui social alla notizia della sua morte.

"E' il terzo amico che perdo come amministratore. Un abbraccio a familiari e a Luca: coraggio - ha detto il sindaco -. Quando tutto questo sarà finito troveremo il modo di dirgli addio con il rispetto che merita per tutto quello che ha fatto per Serravalle".

"Uber era una delle colonne portati della parrocchia di Piane Sesia - ha ricordato don Ambrogio Asei Dantoni -. Viveva con grande intensità la sua fede. A lui dico: Prega per noi che siamo qui e aiutaci ad andare avanti".