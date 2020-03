Tre lutti in un giorno solo: lunedì nero a Tricerro

Giornata di lutti a Tricerro, dove in meno di 24 ore, sono arrivate tre notizie che in paese nessuno avrebbe voluto ricevere.

Due riguardano altrettante anziane concittadine: una, sicuramente positiva al Covid, era spirata in ospedale nella mattina di lunedì.

In giornata la comunicazione che anche un'altra anziana tricerrese, da tempo in casa di riposo, è venuta a mancare: aveva 99 anni e da tempo era in casa di riposo.

L'ultima notizia drammatica riguarda un compaesano assai più giovane: il papà di un bimbo di soli 7 anni che qualche mese fa aveva già perso la mamma e per il quale l'intero paese si era mobilitato per una toccante gara di solidarietà. Anche lui, che era malato da molto tempo, non ce l'ha fatta. "Riposa in pace..." hanno ricordato tanti amici.

Una giornata terribile per la piccola comunità. Una giornata difficile da dimenticare.