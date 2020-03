Lutto a Tricerro, non ce l'ha fatta una delle persone colpite dal Covid19

Una brutta notizia ha aperto la settimana dei tricerresi. Non ce l'ha fatta un'anziana del paese, ricoverata da tempo e positiva al covid19. Un lutto che ha colpito la piccola comunità: molte le persone che, in questi momenti stanno facendo sentire la propria vicinanza alla famiglia attraverso telefonate e messaggi Facebook, dato che l'emergenza sanitaria impedisce di condividere il lutto in altre forme. "L'amministrazione e tutta la cittadinanza si stringe al dolore della famiglia" è il messaggio dell'amministrazione comunale.

E non ce l'ha fatta neanche l'anziana ospite della residenza "Serena 2" di Alice Castello, risultata positiva al Covid19: la donna, resa estremamente fragile a causa dei purtroppo è deceduta in ospedale.