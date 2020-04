Croce rossa chiama... Sa-Car risponde

Riceviamo e pubblichiamo.

Croce Rossa chiama? E il gruppo Nuova SA Car risponde!

Continua la gara di solidarietà che i nostri concittadini hanno intrapreso per l’emergenza Covid-19.

Il Gruppo Nuova SA CAR ha donato un consistente quantitativo di Dispositivi di Protezione Individuale e di protezione delle attrezzature al Comitato di C.R.I. di Vercelli, così permettendo ai nostri volontari e dipendenti di svolgere il proprio lavoro in sicurezza.

Come se non bastasse, ha effettuato una cospicua donazione al nostro Comitato che, sommato agli altri, ci darà modo di acquistare altri DPI e beni di prima necessità per le famiglie bisognose.

Un sincero ringraziamento al Gruppo Nuova SA CAR dalla Croce Rossa Italiana a nome della collettività Vercellese.