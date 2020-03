Maschere trasformate in respiratori d'emergenza

"In due giorni, grazie all’immensa generosità della nostra Comunità, Fondazione Valsesia Onlus è stata sommersa di messaggi dopo l’appello lanciato in rete per raccogliere le maschere da snorkeling, di uno specifico modello, per avviare la sperimentazione in valle: merito di un territorio che si rimbocca le maniche e che risponde con generosità". Fondazione Valsesia usa queste parole per annunciare l'avvio, a Borgosesia, della sperimentazione sull'utilizzo di maschere da snorkeling, debitamente modificate grazie ad apposite valvole, come respiratori di emergenza per sostenere persone colpite da Covid19.

"L’idea - spiegano da Fondazione Valsesia - è già stata testata in altri ospedali italiani, è anche un po’ valsesiana, grazie a Massimo Temporelli, ed allora non si può non provare! Soprattutto se può aiutarci concretamente in un momento di emergenza continua, quando i respiratori sono beni vitali e indispensabili".

Fondazione Valsesia Onlus si è attivata mettendosi in relazione con la rete locale che ha risposto all’appello con entusiasmo e tempestività: in due giorni sono state raccolte tantissime maschere, grazie ai donatori che si sono prodigati per consegnarle.

Per creare le valvole “Charlotte” per la trasformazione in respiratore d’emergenza, si è coinvolta la ditta Gessi che ha attivato la sua rete per far realizzare in tempi brevi le valvole adatte stampate in 3D e le ha donate: sabato 28 le maschere-respiratore sono state consegnate all'ospedale di Borgosesia e lunedì potrà partire la sperimentazione.

Un grande cuore che batte forte all’unisono per il territorio - concludono da Fondazione Valsesia -: grazie a una rete di enti, associazioni, imprese, lavoratori e cittadini che non si tirano mai indietro dimostrando generosità, responsabilità e senso di comunità che sono valori aggiunti unici".