Mascherine: riprende la distribuzione a Vercelli. Ecco i quartieri coinvolti domenica

Secondo pomeriggio di distribuzione delle mascherine chirurgiche che Carlo Olmo ha donato alla città e che gli Alpini stanno distribuendo.

"Sabato pomeriggio - spiega il sindaco Andrea Corsaro - le consegne sono state fatte in gran parte dei quartieri residenziali della città e nelle frazioni di Brarola, Bivio Sesia e Montonero. Domenica si continuerà con centro storico, Cervetto, Aravecchia e zona ospedale. Un impegno straordinario quello degli Alpini dei Gruppi di Porta Torino e Don Secondo Pollo ai quali va il ringraziamento di tutti noi".

Intanto sono attese per martedì nuovi arrivi di mascherine "Sempre grazie alla donazione dell'avvocato Carlo Olmo potremo procedere a nuove consegne per chi non l'abbia ricevuta o per chi ne abbia necessità - prosegue il sindaco - Continuiamo a stare in casa, sono certo che supereremo questo grave momento di emergenza".

Il Comune intanto sta cercando di rendere più agevole anche l'opera di distribuzione. "Mi sto attivando per far sì che le mascherine in arrivo vengano confezionate singolarmente. Sarà il Comune a provvedere a tale preparazione così che sia più facile la consegna", conclude Corsaro.