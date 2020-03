L'allarme di Cirio: "Terapie intensive al limite. Rischiamo di non farcela"

Sono 431 i pazienti - piemontesi e in piccola parte provenienti dalle regioni confinanti - ricoverati in terapia intensiva. Un numero elevatissimo e che si avvicina pericolosamente alla soglia massima attualmente possibile: dall'inizio dell'emergenza il Piemonte ha portato i posti letto di terapia intensiva da 287 a 510. Ma il timore è che potrebbero non bastare.

A lanciare l'allarme, dai microfoni di Radio Uno Rai è stato il governatore Alberto Cirio. Intervenendo al programma Centocittà Cirio ha detto: "Se questa curva non si abbassa rischiamo di non farcela - ha detto Cirio - di qui il mio appello accorato a Roma di inviare ventilatori in base alle effettive urgenze e agli effettivi bisogni".

Cirio ha ricordato come la Regione Piemonte abbia chiuso tutto "Tutto quello che potevamo chiudere, che dipendeva da noi, lo abbiamo chiuso. Abbiamo vietato di andare a fare la spesa in due e cercato di chiudere più fabbriche possibile. Chi è uscito da questa crisi lo ha fatto perché ha avuto il coraggio di fermare tutto. Se non impariamo da queste esperienze non ne verremo fuori mai".