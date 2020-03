Il Comune sospende le rette dei Nidi e posticipa le tasse

L’Amministrazione Comunale di Vercelli, considerata l’emergenza “Coronavirus”, tenuta in considerazione le difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria, ritiene di provvedere, e delibererà in tal senso, al posticipo del pagamento dell’imposta sulla pubblicità (ICP), della tassa occupazione suolo e aree pubbliche (Tosap) e del canone concessorio non ricognitorio con differimento al 31 luglio 2020.

Come era già stato annunciato, inoltre, l'amministrazione prevederà lo slittamento del pagamento della Tassa smaltimento rifiuti (Tari), la cui prima scadenza era prevista già dal prossimo 16 aprile.

Tra le altre misure che verrano adottate dal Comune c'è anche la sospensione del pagamento delle rette degli Asili Nido comunali.