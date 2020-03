Lutto a Gattinara, non ce l'ha fatta una delle persone colpite dal virus

Prima vittima a Gattinara, per il Coronavirus: non ce l'ha fatta uno degli anziani che erano ricoverati in ospedale, a Novara, e le cui condizioni si erano via via aggravate nei giorni scorsi.

"Siamo vicini alla famiglia colpita da questa tragedia - ha detto il sindaco Daniele Baglione -. Chiedo a tutti i miei concittadini di dedicare un pensiero e una preghiera a chi non ce l'ha fatta e ai suoi cari che non solo non hanno potuto essere vicini al congiunto perché come sapete gli ospedali sono chiusi, ma che non potranno neanche assistere alle esequie perché sono in quarantena. Dedichiamo loro un pensiero carico di affetto e mostriamo la nostra solidarietà rispettando tutte le regole".

A Gattinara, intanto si è aggiunto un nuovo caso positivo: si tratta di una persona in isolamento domiciliare le cui condizioni di salute sono buone. Nella stessa situazione si trovano altri due gattinaresi positivi, mentre altri 8, più gravi, sono in ospedale.

In quarantena preventiva ci sono quasi 30 persone appartenenti a vari nuclei familiari.