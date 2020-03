Bollette acqua: autolettura e possibile rateizzazione

Con l’obiettivo di offrire alla clientela un servizio sempre più puntuale ed efficiente, Atena Trading ha attivato lo sportello idrico sul sito www.atenalucegas.it.

Il nuovo servizio si affianca a quelli già disponibili per le utenze gas ed energia elettrica e consente, attraverso l’accesso tramite registrazione all’AREA CLIENTI, la consultazione delle proprie bollette con le relative informazioni di consumo e di importo.

Attraverso lo stesso canale il cliente potrà inoltre inserire i dati di AUTOLETTURA del proprio consumo idrico (il servizio sarà reso disponibile solo nel periodo previsto di lettura).

Oltre al sito internet aziendale, resta sempre attivo il servizio di Call Center Atena Trading (al numero verde gratuito 800 112 077) dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì.

Si ricorda inoltre che, tramite il servizio “Comunica con noi” disponibile sul sito www. atenalucegas.it, i clienti possono inoltrare richieste di informazioni, comprese quelle inerenti la rateizzazione di bollette.

Atena Trading ha deciso di agevolare tutti i consumatori in difficoltà in questo delicato momento per il Paese e, dopo aver già sospeso ogni provvedimento di blocco di forniture (gas, luce e acqua) dovuto a morosità, ha avviato diverse agevolazioni che prevedono:

• possibilità di chiedere di rinviare il pagamento della prossima bolletta (spostando in avanti di 30 giorni la data di scadenza) sia per famiglie che per imprese;

• possibilità di chiedere di rateizzare la bolletta in tre rate nei prossimi tre mesi successivi.

Le agevolazioni valgono per tutte le bollette in arrivo fino al 30 aprile prossimo.

Atena Trading precisa inoltre che per le bollette con importi superiori a 4500 euro saranno definiti piani di rateizzazione e in ogni caso non saranno applicati interessi passivi per i pagamenti in ritardo.

Per chiedere rinvii e rateizzazioni delle bollette da pagare, è sufficiente contattare l’azienda attraverso gli appositi canali.