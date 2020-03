Commercio: via libera alle consegue a domicilio per tutti i prodotti

Tutti le attività commerciali potranno effettuare consegne a domicilio, purché rispettino le norme di prevenzione del Coronavirus e abbiano comunicato la decisione al proprio Comune.

Lo rende noto la Regione Piemonte fornendo chiarimenti alla DPGR n. 34 del 21 marzo 2020: tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio potranno effettuare consegne a domicilio.

"L'unico adempimento oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie - si legge in una nota del Comune - sarà l’invio di una comunicazione all’indirizzo mail protocollo@cert.comune.vercelli.it".

Il sindaco Andrea Corsaro e l’assessore Mimmo Sabatino, in collaborazione con Ascom, Confesercenti e Confartigianato, si sono già da giorni mobilitati per rendere disponibile una lista delle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio: sono già più di 90 le attività di ristorazione e commerciali che hanno aderito.

“L’iniziativa - spiega l’assessore Mimmo Sabatino - è nata per venire incontro sia ai cittadini che si trovano a dover limitare i propri spostamenti, sia alle attività commerciali che trovano un’alternativa alla chiusura delle proprie attività al pubblico. Al già numeroso elenco si potranno ora aggiungere le tipologie commerciali che prima avevamo dovuto tenere in stand by per le opportune verifiche”.

L’elenco sarà continuamente aggiornato in base alle richieste che perverranno, basterà indicare il nome dell’attività e il recapito telefonico (eventualmente anche mail, se si intende utilizzare anche quel canale) ed inviarlo a: consegneadomicilio@comune.vercelli.it

Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole ormai note: mantenere un metro di distanza, se possibile, privilegiare i pagamenti on line e con la prescrizione specifica per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Il modello della comunicazione da inviare è scaricabile dal sito del Comune, all’indirizzo https://www.comune.vercelli.it/articolo/consegna-domicilio-comune-raccoglie-adesioni-mette-disposizione-lelenco