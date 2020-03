BorgoVercelli: grazie a Olmo mascherine per Casa di Riposo e persone anziane

Prosegue senza sosta l'attività di Carlo Olmo a favore di istituzioni ed enti che stanno fronteggiando l'emergenza tra mille difficoltà.

Nel pomeriggio di mercoledì, il benefattore vercellese ha consegnato all'assessore di BorgoVercelli Paolo Milan, 600 mascherine chirurgiche, 200 guanti nitrile e 5 igienizzanti da destinare al Comune di Borgo Vercelli.



"Da parte mia, di tutta l'amministrazione e a nome della cittadinanza, vanno i nostri più calorosi ringraziamenti per la generosità dimostrata non solo per il nostro territorio, ma anche per altri Comuni ed istituzioni pubbliche della nostra zona - dice il sindaco Mario Demagistri -. Un ringraziamento particolare va al nostro concittadini Paolo Guerra, che ha fatto da tramite tra l'avvocato Olmo e l'amministrazione Comunale".



Le mascherine saranno destinate in primis alla Casa di Riposo, alle persone anziane e ai soggetti con particolari patologie.