Borgosesia, positivi due medici dell'ospedale

"Due nostri concittadini contagiati, sono medici che stanno combattendo il coronavirus in prima linea, in corsia, al servizio dei nostri malati". Una notizia brutta, ma purtroppo non inattesa, quella che il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, ha voluto dare attraverso i social ai suoi concittadini.

"Una preghiera per loro e per gli altri contagiati che possano riprendersi bene e in fretta", ha commentato Tiramani.

A Gattinara i positivi sono 9: "Li ho sentiti tutti - dice il sindaco Daniele Baglione -: tre sono in isolamento a casa insieme alle rispettive famiglie, hanno molta tosse e sono monitorati dal servizio sanitario. Le altre sei persone sono in vari ospedali del Piemonte uno di loro è in terapia sub intensiva, gli altri in reparti diversi.

Tre i casi positivi a Lozzolo, nessuno a Lenta.

Due casi anche a Cigliano: la seconda conferma è arriva nella giornata di mercoledì e riguarda una persona posta in isolamento domiciliare così come coloro che sono entrati in contatto. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone.

Primo caso ad Alice Castello, anche in questo caso in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. "Il nostro compaesano sta bene - precisa nei suoi aggiornamenti il sindaco Gigi Bondonno -. Ha effettuato un tampone anche se asintomatico semplicemente perché facente parte di un ridotto gruppo di lavoro in cui si era evidenziata una percentuale davvero anomala di contagi, per cui l'autorità sanitaria ha deciso di controllare tutti i componenti".

Aggiornamento dettagliato dal Comune di BorgoVercelli: dove le persone positive sono 3, appartenenti a 3 diverse famiglie; 5 i soggetti in quarantena.

"La prima persona risultata positiva - precisa il sindaco - ha finito il periodo di terapia, sta bene non ha più avuto né febbre, né sintomi, è in attesa dell'ultimo tampone per la conferma definitiva della effettiva guarigione. Le persone sottoposte a quarantena obbligatoria, in totale sono risultate 12, ma a oggi 7 hanno già terminato il periodo senza nessuna conseguenza, una famiglia di 4 persone sta terminando il proprio periodo di clausura; anche loro però stanno tutti bene. Pertanto credo di poter affermare che, in questo momento, nel nostro paese abbiamo una sola persona in quarantena".