Incendio a San Genuario: distrutta una legnaia

Danni rilevanti e paura, nella notte, a San Genuario di Crescentino dove l'incendio di un locale adibito a legnaia e magazzino ha rischiato di propagarsi all'abiazione di una famiglia della frazione.

L'allarme è scattato intorno alle 2,30 della notte tra martedì e mercoledì: una squadra del distaccamento permanebte di Livorno Ferraris supportata dall’autobotte proveniente dalla sede Centrale del Comando Provinciale di Vercelli, sono intervenute a San Genuario in via Prato Giardino: all'arrivo le fiamme avevano già avvolto la struttura, tanto da scorgersi già da qualche km di distanza, e minacciavano di propagarsi all’abitazione adiacente.

L'inervento ha permesso di contenere il rogo, mettendo in sicurezza la casa vicina, e poi di arrivare alla completa estinzione delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dello stabile interessato.

Ingenti danni alla struttura ma a parte il grosso spavento per i propietari non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Crescentino per gli accertamenti.