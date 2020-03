La Chiesa vercellese e i fedeli dicono addio a don Fiorenzo Vittone

La Chiesa vercellese dice addio a don Fiorenzo Vittone, parroco di Moncrivello e Bianzè, spirato nella notte in ospedale dove era ricoverato da qualche giorno e dove era risultato positivo al coronavirus.

La notizia, comunicata dall'amministrazione comunale di Bianzè, sta facendo rapidamente il giro delle comunità parrocchiali vercellesi, tra cui BorgoVercelli e Borgo d'Ale, in cui il sacerdote aveva operato e dove era stato apprezzato e benvoluto.

"Questa notte è venuto a mancare il nostro caro don Fiorenzo - si legge nella nota - Era ricoverato da alcuni giorni e purtroppo non ce l'ha fatta. Nel giorno dell'Annunciazione del Signore a lui tanto caro ci ha purtroppo lasciati. Tanti i ricordi che ogni bianzinese porterà nel cuore pensando a lui. Alla famiglia vanno le condoglianze da parte di tutti i bianzinesi e a lui va il nostro grazie per quanto fatto per la nostra comunità e la nostra preghiera".

Un lutto condiviso anche dalla comunità di Moncrivello: l'amministrazione e i parrocchiani, già da martedì, avevano condiviso la preoccupazione e le preghiere per il sacerdote: "La nostra comunità parrocchiale con l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo e con il vicario generale don Mario Allolio è unita nella preghiera per don Fiorenzo e per la Comunità dei Silenziosi Operai della Croce in questo difficile momento".