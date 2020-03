"Se 8 ore... " e "Il cardinal Mercurino": mostre virtuali all'Archivio di Stato

Nei giorni dell'emergenza, l'Archivio di Stato di Vercelli ha aderito alla campagna promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo "la cultura non si ferma!" #iorestoacasa #museichiusimuseiaperti #archiviaperti, mettendo a disposizione, attraverso i canali digitali, due mostre virtuali realizzate attingendo al rilevante patrimonio archivistico.

La prima mostra è “Se otto ore vi sembran poche”: la conquista delle otto ore lavorative in risaia. Mostra virtuale documentaria che racconta le lotte e le conquiste per migliori condizioni igieniche, lavorative e di vita nella campagna vercellese a cavallo tra '800 e '900.

La seconda si occupa di “Mercurino Arborio di Gattinara Gran Cancelliere di Carlo V”: esposizione virtuale dei documenti originali riguardanti l’intensa attività politica di questa personalità del XVI secolo, che contribuì all’elezione di Carlo d’Asburgo, già re di Spagna, a Imperatore del Sacro Romano, affiancandolo in qualità di primo consigliere e stratega per oltre un decennio. Nella cornice della mostra, in occasione del "Dantedì" (la giornata dedicata al sommo poeta recentemente istituita dal Governo), è stato pubblicato un video di approfondimento sul tema delle influenze delle letture dantesche sul pensiero politico del Gran Cancelliere, dal titolo "Mercurino leggeva Dante".

Nei canali social ufficiali sono inoltre già disponibili altri interessanti contenuti, tra cui un video “Segreti e virtù degli animali marini” tratto da un trattato scientifico secentesco, conservato presso la sezione di Varallo (https://www.instagram.com/p/B-CAqYQIKoq/ ), preziose pergamene e tanto altro ancora. Quest’ultimo video è alla base del laboratorio di disegno online “Ambientazioni marine”, dedicato ai ragazzi che in queste settimane sono impegnati nella didattica a distanza, disponibile sul sito istituzionale dell’Archivio di Stato.

"Seguendo i nostri profili ufficiali e condividendone i contenuti - spiegano dall'Archivio - oltre a trascorrere un po’ del vostro tempo libero in casa in compagnia di importanti documenti, contribuirete alla conoscenza e alla divulgazione della memoria storica del territorio vercellese oltre i confini della nostra provincia".