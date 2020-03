"Tamponi per chi è in struttura e per gli operatori, protezioni, assistenza"

Cambiare strategia per evitare che il Coronavirus "si trasformi in una catastrofe per le persone che vivono nelle strutture protette e anche per le famiglie che accudiscono in casa i parenti disabili". La richiesta è contenuta in una nota che l'Anffas nazionale ha diffuso nelle ultime ore e contiene alcune richieste concrete che le autorità sanitarie e politiche dovrebbero prendere in esame. Ecco in sintesi quanto viene proposto.

Tamponi per tutti: occorre individuare i contagiati, gli asintomatici e i negativi, garantendo la possibilità di effettuare tamponi per tutti gli utenti e operatori delle strutture residenziali.

Misure di contenimento: bisogna isolare e distanziare il più possibile le persone anche all’interno delle strutture, anche ricorrendo all’utilizzo di sedi diverse.

Assistenza: bisogna assicurare alle persone con disabilità i cui genitori siano ricoverati o siano venuti meno a causa del Coronavirus immediata presa in carico e bisogna assicurare, con urgenza, ai genitori, specie anziani, supporti domiciliari per gestire i figli con contagio da Coronavirus o che non siano gestibili in famiglia.

Operatori: bisogna tutelare, in tutti i modi, la salute degli operatori che stanno dimostrando sul campo il loro valore e senza i quali le persone con disabilità, specie se rare e complesse, rischiano di restare prive anche del minimo supporto vitale.

"L’onda lunga del contagio - si legge nella nota Anffas - altrimenti, diventerà lunghissima e si assisterà alla decimazione delle persone più fragili che vivono in strutture residenziali, unitamente ad analogo rischio per gli operatori".