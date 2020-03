Ricette mediche via mail, via sms o via telefono

Ricetta medica via email o con messaggio sul telefono senza più la necessità di ritirare fisicamente il promemoria cartaceo: lo stabilisce un'ordinanza della Protezione Civile, recepita dalla Regione Piemonte che in queste ore ha inviato una nota alle Direzioni Generali delle Aziende sanitari, ai Medici di medicina generale e Farmacie.

"La Regione Piemonte - sottolinea l’assessore alla Santià, Luigi Genesio Icardi anche nel suo ruolo di coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni - è stata in prima linea per agevolare questo importante provvedimento. Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico l'assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite: la trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica; la comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini; comunicazione telefonica del Numero di Ricetta Elettronica".

Nella stessa ordinanza, vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per le farmacie e per le Asl per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.

Per gli assistiti piemontesi che abbiano attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), sottolinea l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, è possibile inoltre consultare la Ricetta Dematerializzata accedendo al servizio telematico, realizzato dal Csi, disponibile al seguente link:

www.sistemapiemonte.it/<wbr></wbr>cms/privati/salute/servizi/<wbr></wbr>943-ricette-dematerializzate