"Il virus si può sconfiggere": il messaggio di speranza dell'ex malato

"Il virus si può sconfiggere! E questo deve dare speranza e serenità a tutti coloro i quali avranno la sfortuna di incontrarlo...".

Con un breve post diffuso attraverso Facebook, uno dei santhiatesi risultato positivo al Covid19 e inizialmente ricoverato in ospedale, ringrazia quanti lo hanno seguito durante le terapie e lancia un messaggio di speranza.

"Non scrivo quasi mai su Facebook - dice -. Ora è il caso di farlo per un paio di motivi. Il primo è che vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno curato e permesso di tornare a casa dalla mia famiglia: dalla dottoressa Peila a tutto il fantastico personale medico e paramedico dell'ospedale di Vercelli, grazie!!. Il secondo è dare un messaggio di speranza".

E, in questi giorni cupi, vedere un po' di luce in fondo al tunnel non può che essere di aiuto a tante famiglie.

Sotto il post, centinaia di commenti di amici e concittadini: commenti carichi di affetto e di sostegno. Ma carichi anche di incoraggiamento e sostegno per chi sta ancora combattendo la propria battaglia.