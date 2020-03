Santhià: secondo morto positivo al Covid19

Nella situazione difficile che si è creata in queste settimane, con una decina di casi di persone trovate positive (alcune per per fortuna già in fase di remissione sono state dimesse dall'ospedale) l'amministrazione ha avviato una campagna di sanificazione della cittadina e, dal mondo del volontariato e dai singoli cittadini, arrivano notizie confortanti: "Banco Solidale, Caritas e Consorzio Cisas sono in prima linea con progetti per aiutare chi è solo - spiega Cappuccio -. L’Amministrazione Comunale ha stanziato lunedì 10mila euro per fronteggiare la grave l'emergenza sanitaria; Intanto sono arrivate le prime 500 mascherine chirurgiche offerte da He Chang del Bar Tarassaco di Santhià per tutti gli operatori comunali, sanitari, i volontari del Cisas e del Banco solidare, insomma sono per chi si mette a disposizione per aiutare gli altri, in prima linea".

Sempre sul versante mascherine l'Azienda Miroglio di Alba, tramite la Protezione Civile e l'unità di crisi della Regione Piemonte, ha fatto pervenire le mascherine agli ospiti della Casa di Riposo e altre ne arriveranno grazie a due santhiatesi che vivono lontano, i fratelli Francesco e Cristoforo Zagaria, "A tutti loro, così come ai volontari, va il ringraziamento dell'amministrazione comunale", conclude Cappuccio.