Cirio: "Sono guarito, pronto a tornare all'Unità di Crisi"

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, torna "fisicamente" in prima linea nell'emergenza. A due settimane dall'annuncio di essere positivo al Covid19, arriva ora la buona notizia: "Ho appena ricevuto l'esito del doppio tampone di verifica e sono guarito", scrive il Governatore sulla sua pagina Facebook.

In questo periodo Cirio, che per sua fortuna è sempre stato in buone condizioni di salute, ha guidato le decisioni della giunta regionale attraverso la videoconferenza, aggiornando quotidianamente i piemontesi. E prendendo anche una serie di misure molto rigide e, parzialmente, più restrittive persino di quelle governative.

Ora il ritorno in prima linea, proprio nei giorni in cui è richiesto a tutti il massimo sforzo e rigore per fermare il contagio.