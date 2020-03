Biella, sindaco all'inseguimento di un uomo che viola i divieti

A seguito del decreto sulla chiusura di tutti i parchi e giardini, nella giornata di ieri, oltre alle ormai consuete decine di denunce per l'articolo 650 che colpisce le persone a spasso senza validi motivi, il sindaco di Biella Claudio Corradino si è reso protagonista di un fatto che ha portato alla successiva denuncia da parte della Polizia. Dalla sede della Protezione Civile in corso Rivetti, ha infatti visto un cittadino dall'altra parte della strada, fermo davanti alle barriere e ai nastri protettivi indicanti la chiusura del parco.

"Sembrava non vedente - racconta il primo cittadino- e aveva anche due bastoni. Ad un certo punto l'ho visto scavalcare agilmente la bindella ed entrare nel verde pubblico. Sono uscito e sono corso dietro lui gridandogli di non entrare, di fermarsi e tornare indietro visto che era vietato".

Nel contempo è transitata una pattuglia della Squadra Volante della Polizia che ha assistito alla scena e visto Corradino attraversare di corsa la strada. A quel punto hanno inseguito l'uomo non curante degli avvertimenti. Bloccato e identificato dagli agenti, si tratta di un 60enne residente in città, chiaramente denunciato per non aver rispettato il decreto.