"Volontari sempre all'opera per Borgosesia e i suoi abitanti"

Il sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani ringrazia tutti i cittadini e le Associazioni che in questo momento di emergenza sanitaria dimostrano grande spirito di solidarietà, oltre a senso civico, e si mettono al servizio degli altri con generosità e dedizione.

«Questa mattina abbiamo ricevuto in Comune Carmela Marsilla – spiega Paolo Tiramani – vice presidente di Igea, che ha portato anche a noi alcune delle mille mascherine realizzate fino a oggi dalle volontarie dell’Associazione: queste signore, ancora una volta, hanno silenziosamente donato il loro tempo a favore della collettività, realizzando questi preziosi dispositivi da donare prima di tutto al nostro ospedale e poi a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Grazie dunque – conclude il sindaco – a tutte le volontarie di Igea, a Maria Marcon che è l’instancabile presidente e alla vice presidente Carmela Marsilla, sempre in prima linea nelle iniziative benefiche per la nostra città».

Sul territorio sono molte le persone che in questo momento di difficoltà si mettono al servizio del prossimo, anche offrendo al Comune la propria disponibilità per qualsiasi evenienza: «In questo momento di emergenza, stiamo riscoprendo una grande rete di solidarietà – dice il sindaco – che dimostra come i valsesiani, riservati per natura, sanno essere generosi e disponibili verso il prossimo: questa unità tra le persone è uno degli elementi di forza della nostra comunità, di cui essere orgogliosi e su cui contare per poter guardare al futuro con fiducia».