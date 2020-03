Arborio piange Francesco Barresi

Arborio dice addio a Francesco Barresi, 62 anni, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, persona conosciuta e apprezzata in paese. Grande appassionato di calcio - "Non ti perdevi una partita al bar - ricorda un amico. Sarà difficile abituarsi a non vederti più" - e uomo solare.

La notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro del paese, rattristando davvero tutti.

"Oggi ho perso un amico - è il ricordo di Raffaele Vota che fu candidato sindaco alla guida della lista di cui anche Barresi faceva parte -. Un amico vero, di quelli nati senza troppi peli sulla lingua, testone quanto basta e sempre pronto allo scontro ma, ad ogni modo, anche sempre presente. Se io lo chiamavo, lui rispondeva. Se aveva bisogno di me, io c'ero. Insieme abbiamo fatto cose magnifiche, a volte discutibili, certo, ma sempre mossi dalla voglia di impegnarci e metterci in gioco. Ci mandavamo spesso a quel paese, io e lui, ma state certi che, subito dopo, ci potevate trovare al bar del "Marchino" a ridere di fronte a una tazzina di caffè. Era una specie di regola! Lui, Francesco, c'era sempre. Con lui facevamo squadra. Era la nostra sicurezza, il nostro appiglio, il nostro testone.

Mi mancherai amico mio. Non sai quanto. Mancherai a noi tutti. Ciao Francesco".