UPO: il ricordo di Bulsei

È mancato nel pomeriggio di domenica 22 marzo il nostro amatissimo Gian-Luigi Bulsei, professore aggregato di Sociologia applicata presso il Dipartimento di Studi umanistici. Ci ha lasciati per una malattia pregressa che le condizioni sanitarie di questo periodo hanno ulteriormente complicato. Increduli e con infinita tristezza ricordiamo la passione di Gigi, l’amore per la didattica e la ricerca, la stima di cui godeva in campo scientifico e l’affetto che tutti i suoi studenti gli hanno sempre tributato.

Gian-Luigi Bulsei era ricercatore e poi professore aggregato di Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio presso la ex-Facoltà di Scienze Politiche dal 1999 al 2012 e poi presso il Dipartimento di Studi umanistici dal 2012 a oggi. In precedenza era stato funzionario presso gli enti locali.

Era delegato del Rettore per il not-for-profit e per l’economia civile; coordinatore del Centro di Ricerca Interdisciplinare sulle Società Locali. La sostenibilità sociale e ambientale, lo sviluppo locale, la partecipazione e le politiche pubbliche erano gli ambiti della sua ricerca scientifica. È stato consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Formez, dell’Istituto Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte e della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino. Lascia la moglie Patrizia, professoressa di Lettere nelle scuole vercellesi.