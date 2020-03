Stecco: Grande risposta dal Piemonte

Produrremo da soli i reagenti per le analisi dei tamponi: questa é un'ottima notizia per il Piemonte per la prosecuzione dell'emergenza, ma anche per il dopo perché produrrà indotto e lavoro. Le migliori risorse del Piemonte, le industrie e le università stanno costruendo con intelligenza una risposta made in Piemonte.

L'annuncio dell'ottimo Assessore Marnati, con cui mi ero confrontato recentemente, é infatti che grazie ai due Atenei UNITO e UPO saranno prodotti in Piemonte i reagenti per completare le analisi dei tamponi del COVID-19: questo fa vedere il gran lavoro che si sta facendo in Regione per analizzare e superare le criticità che tutti i paesi in Europa, non solo il Piemonte, stanno vivendo per problemi di mancanza di reperimento dei mezzi necessari.

Penso anche alle analisi velocizzate dei tamponi, recentemente avviate in molti laboratori come annunciato dall'Assessore Icardi, che saranno 5 a regime: anche questa una proposta tecnologica made in Piemonte studiata nelle ultime settimane, nata nella Provincia di Vercelli grazie alla DIA-SORIN.

In questo modo si analizzano da oggi 16 tamponi in un'ora e mezza, contro uno in 5-6 ore.

Siamo in guerra contro un nemico inimmaginabile fino a 3 mesi fa, ma sono fiducioso perché stiamo mettendo in campo il massimo delle risorse della Regione. Otterremo soluzioni che rimarranno e diventeranno riferimento per altre Regioni e anche altri Stati, di indubbio valore non solo per l'emergenza ma anche come "volano" di sviluppo economico.