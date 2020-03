E' morto Gian Luigi Bulsei, classe 1958. Sociologo, gran personaggio legato alla sinistra vercellese (e in particolare all'ex sindaco Gabriele Bagnasco), grande amici per tanti cinquanta sessantenni che lo hanno conosciuto nella vita di tutti i giorni: davanti a una birra nei locali di Cecco, in corso Rigola, alle manifestazioni politiche o culturali. Sprigionava vitalità, sempre. Un vulcano di idee. E adesso fioccano i ricordi e gli abbracci alla moglie Patrizia.

Il suo curriculum. Nel 1981 si è laureato con lode e dignità di stampa in Filosofia e Scienze Umane presso l’Università di Torino; nel 1989 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia. Ha insegnato come Professore a contratto di Sociologia, Politica sociale, Programmazione ed organizzazione dei servizi, Scienza dell’amministrazione e Governo locale presso le Università di Torino, Milano, Pavia, Bologna, Venezia. Dal 2000 al 2011 è stato Ricercatore di Sociologia dei processi economici e del lavoro nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale, svolgendo attività didattica e di ricerca nel campo delle organizzazioni e delle politiche pubbliche; dall’A.A. 2012/13 afferisce al Dipartimento di Studi Umanistici della medesima università, dove insegna Sociologia applicata e coordina il Centro di ricerca interdisciplinare sulle società locali (CRISL). E’ autore di numerose pubblicazioni sulle amministrazioni e le comunità locali, il terzo settore, i processi partecipativi, le politiche territoriali e la sostenibilità sociale e ambientale (elenco disponibile su catalogo IRIS-UPO, sito web e https://upobook.uniupo.it/personale/23). Nel 2017 ha ottenuto l'Abilitazione a professore di seconda fascia per l'area 14/C3 (Sociologia politica).