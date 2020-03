Santhià, altre 20 videocamere a presidiare il territorio

Santhià accende altre 20 videocamere di sorveglianza a presidiare strade e sicurezza dei residenti.

L'annuncio arriva dal sindaco, Angelo Cappuccio. "Dopo un lunghissimo contenzioso che ha visto il Comune impegnato in una vicenda giudiziaria davanti al Tribunale di Vercelli per oltre 2 anni, proprio alcune settimane fa la questione si è risolta con un accordo tra le parti. Da ieri sono dunque operative le 20 telecamere di ultima generazione che vigileranno per garantire più sicurezza. Le nuove telecamere si aggiungono alle 4 già presenti ai varchi della nostra città, in corso Sant'Ignazio, corso 2 Giugno, corso Sempione e via Tagliamento".

La supervisione delle immagini avverrà tramite un monitor posizionato al Comando della Polizia Locale che è stato collegato anche con la Caserma dei Carabinieri di Santhià.

"Il collaudo e la certificazione di ieri ha messo fine a una questione piuttosto controversa, che affonda nelle radici a diversi anni fa - conclude Cappuccio - da oggi però garantiamo ai nostri concittadini più sicurezza ed attenzione".