Pronto soccorso di Borgosesia, c'è l'accordo

Si va verso un accordo per riuscire a mantenere il Pronto soccorso dell'ospedale di Borgosesia. Lo ha annunciato il sindaco, Paolo Tiramani, nel corso dell'aggiornamento quotidiano con il quale informa i cittadini sull'evoluzione dell'emergenza Coronavirus.

Dal momento che la necessità è di liberare personale per il reparto Covid19 e per le emergenze collegate al diffondersi del virus, è stata concordata una revisione delle attività dei reparti non impegnati nell'assistenza ai Covid19, in modo tale da garantire la presenza costante di personale medico al pronto soccorso, liberando, al tempo stesso, le risorse necessarie per le ulteriori attività connesse al coronavirus.

Un accordo che, dovrebbe essere ratificato nella giornata di sabato dall'Unità di Crisi, e che consentirà di mantenere un presidio di primo intervento a disposizione della valle e di chi abbia emergenze sanitarie non legate al virus.

"E' una battaglia di civiltà - commenta il sindaco di Borgosesia -, per la quale sono stato affiancato dal consigliere regionale Alessandro Stecco, dal presidente della Provincia, Eraldo Botta e da tutti i sindaci da Gattinara ad Alagna. Mantenere un pronto soccorso, in questo momento, serve anche a dare garanzie e serenità alla popolazione in un territorio complesso com'è il nostro".