L'addio a Nadir, morto a soli 47 anni

Era un elettricista apprezzato, un padre di famiglia premuroso e attento, un amico sincero e solare. E ora sono tanti i gattinaresi affranti per la notizia della morte di Nadir Corradini. Aveva solo 47 anni e da tempo era costretto ad affrontare una malattia che lo ha strappato troppo presto alla moglie Sara, ai piccoli Leonardo e Lorenzo, ai genitori Evelina e Giuseppe, alla sorella, ai nipoti, ai tanti amici di tutta la vita.

Aveva la sua azienda di impianti elettrici in via Dante e tanti amici, non potendo dirgli addio a causa delle disposizioni sanitarie che vietano gli assembramenti e modificano lo svolgimento dei funerali, hanno scelto i social per ricordare un uomo sorridente e solare, generoso, buono. Un amico che la malattia si è portato via troppo presto.

“Ci resta il tuo bel sorriso e la tua dolcissima bontà. Un abbraccio alla tua splendida famiglia”, scrivono alcuni amici ricordando momenti sereni, vissuti insieme. “Insegna agli angeli a sorridere come facevi tu” è il saluto della nipote. In ossequio alla disposizioni sanitarie, le esequie si svolgeranno in forma privata lunedì 23 marzo alle ore 10.30 al cimitero di Gattinara.