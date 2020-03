"Ciao Silvano, sarai fiero di noi in quest'emergenza"

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana perde oggi uno dei suoi storici volontari, Silvano Barbero e si unisce al dolore dei suoi cari, la moglie Donata e i figli Maria Michela e Rossano.

Silvano era nato a Villata il 9 aprile 1945 ed era entrato in Croce Rossa insieme al cognato Emanuele nell’aprile del 1979.

Per 41 anni si è prodigato presso il nostro Comitato, ricoprendo anche incarichi di responsabilità che aveva svolto con dedizione e grande impegno. Per due volte aveva ricoperto l’incarico di Ispettore dei Volontari del Soccorso, ed era stato per anni delegato tecnico di Protezione Civile.

Si è distinto per la sua partecipazione come coordinatore dei volontari durante le alluvioni del 1994 e del 2000 che hanno devastato il Piemonte ed è stato uno dei primi volontari piemontesi a partire per Colfiorito nel 1997 per prestare la sua opera in un campo di sfollati allestito da Croce Rossa Italiana.

Negli ultimi anni si è occupato, con lo spirito di servizio che lo ha sempre contraddistinto, di trasporto infermi e dialisi. Sempre presente alle partite della “sua” Pro Vercelli di cui era inguaribile tifoso e che onorava svolgendo il servizio di “soccorritore squadra campo”.

Dal 2016 ricopriva il ruolo di “cerimoniere” ufficiale del Comitato, occupandosi di organizzare e consegnare le onorificenze e le benemerenze ai nostri volontari, compito che amava fare e che svolgeva con precisione e solerzia.

Tutti i colleghi lo ricordano per la sua empatia verso il prossimo, per la sua vena ironica e per quel suo modo affascinante di raccontare aneddoti legati alla sua lunga carriera in CRI.

Servitore instancabile dell’Associazione, ne ha onorato lo spirito ed i valori fino all’ultimo giorno. Un pezzo della nostra storia se ne va proprio in questo momento di dura prova, insegnandoci indirettamente a restare in prima linea per resistere con coraggio e devozione.

Silvano saresti fiero oggi nel vederci operativi e al servizio della popolazione, come avresti fatto anche tu se avessi potuto.

“Stamane è mancato un amico – dichiara visibilmente commosso il Presidente del Comitato CRI di Vercelli Mauro Olivero - un grande amico, una risorsa preziosa, una persona sincera, un grande altruista, un saggio, un uomo gioviale, un consigliere disinteressato, un giusto”.

Ciao grande Silvano, ci mancherai.