Centro Nuoto, incognita fornitori sul cantiere della piscina

Prosegue, anche se con qualche inevitabile rallentamento, il cantiere per la realizzazione della piscina coperta al Centro Nuoto.

"L’impresa appaltatrice - spiega il vicesindaco, Massimo Simion - anche sabato mattina ha lavorato nel rispetto delle misure di sicurezza e di tutela dei lavoratori con grande senso di responsabilità. Cerchiamo di andare avanti il più possibile senza esporre impresa e lavoratori a rischi ingestibili. Ci sono alcune difficoltà per reperire il materiale di cantiere, come per esempio il legname per imbastire la struttura esterna o i distanziali da 120 centimetri, perché fornitori o subappaltatori hanno temporaneamente interrotto la propria attività, ma una parte dei lavori sta proseguendo".

La prossima settimana, se non intervengono ulteriori restrizioni, sono previsti il completamento del muro perimetrale degli spogliatoi e la gettata di calcestruzzo per la realizzazione delle travi, parallele alla vasca, necessarie per far scorrere la copertura telescopica attraverso guide e binari.

"Nel caso il cantiere venisse sospeso - conclude Simion - dovremo aspettare che passi la fase critica e allo stesso tempo di programmare un rilancio".