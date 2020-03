Addio a Silvano Barbero, storico volontario della Croce Rossa

Sono moltissimi gli amici che, in queste ore, stanno ricordando Silvano Barbero, storico volontario della Croce Rossa di Vercelli, volto noto per quanti frequentavano la sede di via Gioberti, e per lungo tempo autista delle ambulanze che eseguivano i trasporti ordinari.

Barbero, originario di Villata, era stato un dipendente delle Officine Cerutti, aveva 74 anni: "Stamane è mancato un amico - ricorda il presidente del Comitato di Vercelli, Mauro Olivero - un grande amico, una risorsa preziosa, una persona sincera, un grande altruista, un saggio, un uomo gioviale, un consigliere disinteressato, un giusto. Che la terra ti sia lieve, Silvano Barbero, ti ricorderemo sempre, con il tuo sorriso impagabile ed una parola buona per tutti".

Un ricordo condiviso da molte delle persone passate, nel corso degli anni, dalla sede della Cri di Vercelli: "Era sempre disponibile se c'era un servizio da svolgere. Era buono, mite, gentile con tutti. Una grave perdita. E la cosa più difficile è non poter neanche andare a salutarlo per dirgli grazie di tutto quello che ha fatto", ricordano gli amici.